بمشاركة 7 دول عربية ..مصر تستضيف الملتقى الأول للقيادات الجامعية

إيمان حنا

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الملتقى العربي الأول للقيادات الجامعية بعنوان "استراتيجيات التميُز في الأداء الجامعي"، وذلك يومي الأحد و الاثنين المقبلين، وبمشاركة سبع دول عربية هى السعودية والإمارات واليمن والصومال والأردن وفلسطين ومصر .

يفتتح الملتقى الدكتور عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور ناصر القحطاني، والدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها، و ساري أحمد حمدان غنيمه رئيس جامعة عمان الأهلية، و أحمد محمد بيومي إبراهيم رئيس جامعة مدينة السادات، محمد نادر اسماعيل دياب عميد المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا ، و جودة محمد غانم نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق و عبدالعزيز أحمد محمد الكباب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم للتكنولوجيا باليمن.

وفى هذا الصدد قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة يشهد العالم الآن حراكاً كبيراً في توجهات وآليات عمل المؤسسات الجامعية والبحث العلمي للتطوير المستمر، باعتبارها المؤسسات المنتجة للمعرفة العلمية والتطبيقية والمسئولة عن تأهيل وتكوين الكوادر العليا العلمية والمهنية في المجتمع، وهي بذلك تشكل أحد أهم روافد وعوامل التنمية والتنافسية الاقتصادية.

وأضاف القحطانى، أنه نتاجاً لهذا الحراك تسعى الجامعات ليس فقط لتطوير أدائها ونظم عملها بصورة متجددة ومستمرة، وإنما لتوسيع دائرة تأثيرها ولتحقيق تعلم وتطوير مؤسسي متسارع ومتجدد يحقق تميز مخرجاتها ونواتجها. وأصبح التميز ملمحاً لا يتعلق فقط بالممارسات الجامعية، وإنما سمة لتوجهها وأدائها وأدوارها الاستراتيجية. من هذا المنطلق تأتي أهمية التعرف على الخبرات العالمية في التوجهات الاستراتيجية الحديثة، والآليات المصاحبة لها لتحقيق التميُز في الأداء الجامعي. واستناداً إلى هذا، تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بطرح عدد من الفعاليات الموجهة للقيادات الجامعية والتي تستند إلى الخبرات العالمية من ناحية، وتوفر آلية لتنمية مبادرات تطويرية تصُب في تحسين الأداء الجامعي، من ناحية أخرى.