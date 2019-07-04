النيابة تستعلم عن محاضر المتغيبين للوصول لهوية جثة سيدة وجنينها فى شبرا

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، ، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بالاستعلام عن محاضر التغيب فى أقسام الشرطة للوصول إلى هوية جثة سيدة وجنينها عثر عليها طافية على سطح المياه فى ترعة الإسماعيلية.

والبداية بتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة حامل مقتولة وطافية على سطح مياه ترعة الإسماعيلية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها كانت حامل ونظرا لتحلل جثتها فخرج جنينها من بطنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.