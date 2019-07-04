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النقل تطالب هيئاتها وشركاتها الالتزام بالحد الأقصى لدخول العاملين

الخميس، 04 يوليه 2019 03:00 ص
النقل تطالب هيئاتها وشركاتها الالتزام بالحد الأقصى لدخول العاملين د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب رضا حبيشى

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أرسلت وزارة النقل إلى كافة الهيئات والشركات التابعة لها، منشور يحمل رقم 1 لسنة 2019، بشأن القانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265، بشأن القواعد التنظيمية للقانون المشار إليه.

وطالبت وزارة النقل، فى منشورها جميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة مراعاة تطبيق الحد الأقصى للأجور، والقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 السابق الإشارة إليه.

يذكر أن وزارة النقل، أصدرت هذا المنشور بعد تخطى عدد من المسئولين ببعض هيئات وشركات الوزارة الحد الأقصى للأجور، من خلال الحوافز الشهريةن والربع سنوية، والأرباح السنوية التى يحصولون عليها.

 


الحد الاقصى للاجور

الحد الاقصى للدخل

مرتبات المسئولين

الحد الاقصى للمرتبات

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