النقل تطالب هيئاتها وشركاتها الالتزام بالحد الأقصى لدخول العاملين

كتب رضا حبيشى

أرسلت وزارة النقل إلى كافة الهيئات والشركات التابعة لها، منشور يحمل رقم 1 لسنة 2019، بشأن القانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265، بشأن القواعد التنظيمية للقانون المشار إليه.

وطالبت وزارة النقل، فى منشورها جميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة مراعاة تطبيق الحد الأقصى للأجور، والقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 السابق الإشارة إليه.

يذكر أن وزارة النقل، أصدرت هذا المنشور بعد تخطى عدد من المسئولين ببعض هيئات وشركات الوزارة الحد الأقصى للأجور، من خلال الحوافز الشهريةن والربع سنوية، والأرباح السنوية التى يحصولون عليها.