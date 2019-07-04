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النائب الأمريكى من أصل عربى جاستين عماش يستقيل من الحزب الجمهورى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:28 م
النائب الأمريكى من أصل عربى جاستين عماش يستقيل من الحزب الجمهورى الرئيس الأمريكى والنائب عماش
كتبت: إنجى مجدى

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بعد شهرين من انتقادات لاذعة وجهها للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن النائب الأمريكى من أصل فلسطينى سورى، جاستين عماش، استقالته من الحزب الجمهورى.
 
 
 
وكتب عماش فى مقال بصحيفة واشنطن بوست، المعروفة بانتقاداتها اللاذعة لترامب، الخميس:"اليوم، أعلن استقلالى وأترك الحزب الجمهورى". وأضاف "بغض النظر عن ظروفك، أطلب منك أن تنضم إلى فى رفض الولاءات الحزبية والخطاب الذى يفرقنا ويجردنا من إنسانيتنا. أطلب منك أن تصدق أننا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل من نظام الحزبين هذا وأن نعمل من أجل هذا. فإذا واصلنا أخذ أمريكا كمنحة لنا، فسوف نخسرها ".
 
 
 
لم يذكر عماش الرئيس بالاسم ، لكن قراره بالتخلي عن الحزب يأتي بعد شهور من الانتقادات المتصاعدة ، ليس فقط للرئيس بل لزملائه بسبب إخفاقهم في مساءلة ترامب ، على وجه التحديد عن الإجراءات المفصلة في المستشار الخاص تقرير روبرت مولر عن انتخابات 2016 وما بعدها.
 
 
 
لم يذكر عماش الرئيس الأمريكى بالاسم، لكن قراره بالاستقالة من الحزب الجمهورى يأتى بعد شهور من الانتقادات المتصاعدة، ليس فقط للرئيس بل لزملائه بسبب إخفاقهم فى مساءلة ترامب عما هو مذكور فى تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الخاص بالتدخل الروسى فى انتخابات 2016 وما بعدها. كما أنه الجمهورى الوحيد الذى اشار إلى أن ترامب انخرط فى سلوك قد يستوجب إقالته وكتب فى تغريداته مايو الماضى أن تقرير مولر حدد "عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة".

جاستين عماش

الحزب الجمهورى

ترامب

مجلس النواب

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