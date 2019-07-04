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الميقمون بعقار الخليفة المنهار فى التحقيقات: المبنى به تصدعات

الخميس، 04 يوليه 2019 12:04 م
الميقمون بعقار الخليفة المنهار فى التحقيقات: المبنى به تصدعات انهيار عقار-أرشيفية
كتب سليم على

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أكد الأهالى المقيمين فى عقار الخليفة المنهار، أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أن العقار به العديد من التصدعات، كما أنه مصنوع من الخشب والحجارة ومكون من طابقين ودور أرضى.
 
وقررت النيابة فى وقت سابق، تشكيل لجنة هندسية من حى الخليفة لفحص العقار، وإعداد تقرير عن حالته الهندسية وعمره، وكشف أسباب سقوط وتصدع الجدران.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من النجدة يفيد بتخوف أهالى عقار رقم 5 بعطفة الزعفران، من سقوطه، فانتقلت قوة من رجال الأمن وإدارة المتابعة وبعض أجهزة الحى، وتم إخلاء المنزل.
 
وبإجراء المعاينة تبين أن العقار مكون من دور أرضى ودورين علوييين، مبنى من حوائط قديمة دبش والأسقف عروق وألواح خشبية وجود 3 أسر بالعقار مقيمين فيه، وتم إخلاء العقار من الأسر المقيمة فيه حفاظًا على الأرواح، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 
 
 

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