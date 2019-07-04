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المغرب تؤكد موقفها الثابت الداعم لحق مملكة البحرين فى الحفاظ على سلامتها

الخميس، 04 يوليه 2019 05:11 ص
المغرب تؤكد موقفها الثابت الداعم لحق مملكة البحرين فى الحفاظ على سلامتها رئيسة مجلس النواب البحرينى ونظيرها المغربى
كتب مصطفى عنبر

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التقت رئيسة مجلس النواب البحرينية، فوزية بنت عبدالله زينل، نظيرها المغربى، حبيب المالكي،أمس الأربعاء، على هامش مشاركة وفدي البلدين في المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني المنعقد حاليًا في العاصمة الروسية موسكو.

 

وقالت زينل-وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (بنا)-: "إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد زخما وقوة في ظل اهتمام ورعاية العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة".

 

ونوهت بأن التعاون البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة يشكل أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يجمع بينهما من تفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا العربية والاقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن هناك حرص متبادل بين البلدين على بناء نموذج متميز للتعاون البناء والمثمر الذي يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وأكدت أن مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة يضطلعان بدورٍ هام في دعم ومساندة قضايا الأمة العربية، لاسيما في ظل الوضع العربي الراهن الذي تواجه فيه الأمة العديد من التحديات التي تتطلب مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك على المستوى العربي.

 

وأشارت إلى تطابق الرؤى بين البلدين الشقيقين، وعلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية كأحد المرتكزات الرئيسية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وفي مقدمتها الإرهاب الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدول العربية و سلامتها الإقليمية وترابها الوطني.

 

من جانبه، أشاد المالكي بمدى التميز الذي تشهده علاقات البلدين الشقيقين في ظل الرؤية المشتركة والتفاهم والمحبة التي تجمع بين قيادتي البلدين، مشددًا على موقف المملكة المغربية الثابت الداعم لحق مملكة البحرين في الحفاظ على سلامتها واستقرارها، كما أشاد بالموقف البحريني الراسخ والثابت الداعم لحقوق المملكة المغربية في الصحراء المغربية.

 

وأكد حرص المملكة المغربية تعزيز علاقات التعاون التي تجمعها بمملكة البحرين وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، موجها الدعوة لرئيسة مجلس النواب لزيارة المملكة المغربية الشقيقة وتفعيل لجان التعاون والصداقة المشتركة التي تجمع بين البلدين.

 


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المغرب

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مجلس النواب المغربى

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