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المتهم بقتل مزارع أمام محكمة شبرا للنيابة: قتلته أخذا بالثأر لشقيقى

الخميس، 04 يوليه 2019 05:51 م
المتهم بقتل مزارع أمام محكمة شبرا للنيابة: قتلته أخذا بالثأر لشقيقى تعدى شخص على قاتل شقيقه بضربه بجاكوش
كتب محمد قاسم - إبراهيم سالم

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أمر مصطفى رضا وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس "عامل" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشرروع فى قتل مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة أخذا بالثأر منه انتقاما لقتله شقيقه .

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عوض وقال إنه جاء الي المحكمة لمتابعة إجراءات الحكم علي المجني عليه الذي قتل شقيقه منذ فترة وعندما شاهده واقفا أمام المحكمة بصحبة المحامى الخاص به انهال عليه بالضرب ب"بمطرقة حديد" على رأسه .

تلقى مدير امن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة ومصاب أمام محكمة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم أحمد عصر.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد ع س" 54 سنة مزارع ومقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية السابق اتهامه فى 2 قضية "سلاح – قتل" مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 36363 لسنة 2017م جنايات مركز القناطر الخيرية "قتل"، بالسجن المؤبد مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمى للعلاج، وطرف ثان "أدهم ع س" 40 سنة فنى صيانة مصاعد ومقيم جزيرة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية السابق اتهامه فى جناية مخدرات ضبط بحوزته "مطرقة حديدية"

وبمناقشة المتهم المضبوط قرر أنه حال حضوره للمحكمة لمتابعة جلسة أحد أقاربه المضبوط بمعرفة مركز شرطة قليوب، فوجئ بالمصاب أمامه فقام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام الآلة المضبوطة حوزته نظراً لوجود خلافات سابقه بينهم لقيام المصاب وأقاربه بالتعدى عليهم من قبل ووفاة شقيقه على أثر تلك المشاجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 39363 لسنة 2017م جنايات مركز القناطر الخيرية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13229 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق تمهيدا لاحالته للمحاكمة.


اخبار المحافظات

القليوبيه

شبرا الخيمه

محكمه

جريمه قتل

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