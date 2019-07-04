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القنصلية السودانية تنظم حفلاً لتكريم القنصل بعد انتهاء فترة عمله بأسوان.. صور

الخميس، 04 يوليه 2019 11:02 ص
القنصلية السودانية تنظم حفلاً لتكريم القنصل بعد انتهاء فترة عمله بأسوان.. صور خلال الحفل
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان، حفلا لتكريم القنصل العام لجمهورية السودان السفير عبد العظيم الشيخ عثمان، بعد انتهاء عملة بأسوان قنصلا لجمهورية السودان، والذى حضره قيادات القنصلية السودانية وأعضاء وأفراد الجالية السودانية بمحافظة أسوان.
 
وخلال الحفل تم إهداء القنصل السودانى بأسوان درع القنصلية السودانية، والذى قدمه الوزير المفوض محمد حسن القائم بأعمال القنصل السودانى، كما قدمت الجالية السودانية درع مماثلا للقنصل السودانى، قدمه الشيخ كمال حسين نائب رئيس الجالية السودانية بأسوان.
 
وتضمن حفل التكريم كلمات الوداع للقنصل السودانى من الحضور وقيادات ومسئولى القنصلية السودانية والجالية السودانية.
 
حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان (1)
حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان 

حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان (2)
حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان 

حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان (3)
حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان 

حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان (4)
حفل تكريم قنصل السودان بعد انتهاء فترة عمله بأسوان 

 


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