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"الشباب والرياضة بالمنيا": 1700 مستفيد من الندوات الشبابية يونيو الماضى

الخميس، 04 يوليه 2019 12:33 م
"الشباب والرياضة بالمنيا": 1700 مستفيد من الندوات الشبابية يونيو الماضى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا : فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن تنظيم عدد من الندوات واللقاءات الثقافية والمسابقات خلال يونيه الماضي ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتفعيل مشاركه الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في شتى المجالات والعمل على تنميه محاوراتهم لأنهم هم ركيزة الوطن وبناة المستقبل.

 

وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية قامت بإعداد وتنظيم ندوات وأنشطه تثقفيه ودورات تدريبية واحتفاليات وبلغ عدد المستفيدين 1700 شاب وفتاه، ونظمت المديرية العديد من الاحتفاليات منها احتفال ثورة 30 يونيو، واحتفالية اليوم العالمي للبيئة، والمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

 

وأضاف أنه تم متابعة أعمال الصيانة لعدد من ملاعب النجيل الصناعي وحمامات السباحة  فى قرى ومراكز المحافظة بقرية بني احمد الغربية، مركز دير مواس، وأبو قرقاص ومطاى .

 

وقد نظمت إدارة البرلمان والطلائع بالمديرية مهرجان ختام أنشطة الطلائع، وندوة عن احتفال بثورة 30 يونيو بالمسرح الروماني بحضور 1030 شاب وفتاة ودورات تدريبية عن الشباب والتطوع ، دورة العاب اولمبيات الطفل المصري .


الشباب والرياضة بالمنيا

ثورة 30 يونيو

محافظة المنيا

المسرح الرومانى

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