التأمين الصحى ببنى سويف: تشغيل فرع اللجنة الطبية بـ"الواسطى" تخفيفا على المواطنين

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف القرار رقم 284 لسنة 2019 بإعادة تشغيل اللجنة الطبية الفرعية بمركز الواسطي شمال المحافظة، وذلك تسهيلا على المواطنين وتكبدهم عناء الذهاب إلى مقر اللجنة بمدينة بنى سويف العاصمة .

وأشار بيان لفرع التأمين ببنى سويف، اليوم الخميس، إلى أن القرار يأتى بناء على موافقة الادارة المركزية للجان الطبية بالهيئة برئاسة الدكتور أيمن الأمين، ويشمل القرار تكوين لجنة الواسطى برئاسة الدكتورة هبه عبدالعظيم مدير عام اللجنة ببنى سويف، ومعها طبيبة وادارى، تستقبل المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع لفحصهم واستخراج القرارات اللازمة من إجازات وغيرها