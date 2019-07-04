الإنقاذ النهرى بالقليوبية ينتشل جثة من نهر النيل بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

انتشلت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية جثة طافية على نهر النيل فى شبرا الخيمة أمام محطة الكهرباء، وتم تكثيف الجهود لانتشال جثة أخرى وتم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد عادل الكفراوى مدير شرطة المسطحات يفيد العثور على جثه طافيه على مياه نهر النيل بشبرا الخيمة فيما اكد الأهالى أنه توجد جثه أخرى وتكثف الجهود للبحث عنها،انتقلت قوات الانقاذ والمسطحات وتم انتشال الجثه وتبين أنها لشخص مجهول ،وتم نقلها الى المستشفى وتكثف الجهود للبحث عن الجثة الاخرى وتولت النيابة التحقيق.