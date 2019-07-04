اعترفات سائق مزق جسد ممرض بسبب 500 جنيه: ماطلنى سنة لسداد المبلغ فطعنته بمطواه

القليوبية نيفين طه

"يماطلنى منذ عام على مبلغ 500 جنيه أقترضهم منى، ويتهرب منى دائما وعندما ذهبت لمنزله لمطالبته بردههم رفض مقابلتى فعقدت العزم على الانتقام منه"، بهذة الكلمات اعترف سائق بتمزيق جسد ممرض بدائرة مركز بنها خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية.

قال المتهم "أحمد.ع " كنت على علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة، واقترض منى مبلغ 500 جنيه على أن يتم سدادهم بعد شهر، ولكنه ظل سنة كاملة يماطلنى ويتهرب مني.

وتابع المتهم، انتظرته أمام الشارع الذى يقطن به بدائرة مركز بنها، بعد عودته من العمل، وعندما طالبته برد المبلغ، ثار فى وجهى أمام الأهالى وحاول الشجار معى، فأخرجت مطواه من بين طيات ملابسى وطعنته بصدره حتى سألت دمائه.

تلقي العميد حسين جندية مأمور مركز بنها بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصاب بناحية عزبة أبو فرج- دائرة المركز، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العقيد حسنى نصار مفتش مباحث القليوبية ، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "سامح ع ا" ممرض مصاب بجرحين نافذين بالصدر من الجهة اليسرى ، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى وطرف ثان "أحمد. ع" سائق، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما ولدى مطالبة الثانى للأول برد مبلغ اقترضه المجنى عليه من المتهم، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً مابه من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه وجري بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه.