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استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة وزيادة الناتج المحلى سبب انخفاض الأسعار

الخميس، 04 يوليه 2019 07:49 م
استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة وزيادة الناتج المحلى سبب انخفاض الأسعار خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4 -7-2019 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف  وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور بالمقارنة بالأسعار امس

 

وشهدت حركة البيع والتداول بسوق الجملة بمدينة العبور منذ الصباح اليوم الخميس  واستقرار فى معظم  أسعار السلع والأصناف، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 -  4 جنيهات للكيلو، واستقر أسعار الخيار بنوعيه البلدى والصوب وترواحت أسعارهما بين 1.5 – 3 جنيهات للكيلو، ترواحت أسعار البطاطس بين  3.5 – 4.75 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البصل  بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6- 11 جنيها للكيلو.

 

واستمرت الاستقرار فى  أسعار الليمون  حيث تراوحت بين 15- 30 جنيه للكيلو بعد ان انخفضت أسعاره 5 جنيهات للكيلو  وهو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 1.5– 3 جنيهات،للكيلو .

 

ومن جانبه أكد يحيى السنى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك فائض فى المعروض وهو ما تسبب فى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن  اسعار معظم السلع منغفضة حتى انها تنخفض عن تكلفتها، وأن الإنتاج المحلى لهذا العام  اكثر بكثير من العام الماضي.


سوق العبور

اسعار الخضروات والفاكهة

أخبار الاقتصاد

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