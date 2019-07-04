ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين 60 و 100%

إيمان حنا

رفع الطلب على السفر خلال الإجازة الصيفية أسعار تذاكر الطيران بنسب تتراوح بين 60 و100%، وتختلف نسبة الارتفاع من شركة طيران إلى أخرى ومن وجهة إلى أخرى، بحسب "البيان" الإماراتية.

وساهم الطلب المرتفع على السفر خلال الموسم في تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران من جهة، والطيران الاقتصادي مثل فلاي دبي والعربية للطيران من جهة أخرى إلى حدود تتراوح بين 100-200 درهم فقط حتى تلاشت هذه الفروق تماماً على بعض الخطوط، لاسيما خلال أيام الذروة التي تتمثل في اول أيام الاجازة.

وتسعى شركات الطيران خلال هذه الفترة من كل عام إلى الاستفادة من ذروة موسم السفر من خلال رفع أسعار التذاكر لتعويض الشهور التي شهدت تباطؤ في حركة المسافرين.

وتؤكد شركات الطيران أن حجم الطلب هو العامل الأهم في تحديد أسعار التذاكر وتمثل أيام الأعياد والإجازات أهم أوقات العام بالنسبة لشركات الطيران لرفع أسعار التذاكر.