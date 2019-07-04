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أغسطس المقبل.. المؤتمر التأسيسى للاتحاد الإفريقى للمهندسين الزراعيين

الخميس، 04 يوليه 2019 03:26 م
أغسطس المقبل.. المؤتمر التأسيسى للاتحاد الإفريقى للمهندسين الزراعيين الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه من المقرر أن يتم عقد المؤتمر التأسيسى لأول اتحاد إفريقى للمهندسين الزراعيين الأفارقة، أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن تدشين اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة يأتى فى إطار الدور المصرى فى إفريقيا، خاصة فى ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، وتماشيا مع المبادرات الحالية الهادفة الى تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية.

وأكد نقيب الزراعيين، أن ذلك يأتى دعما لمبادرة نقابة المهن الزراعية إلى إنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، لتكون بمثابة المنصة الرئيسية التى تمثل القطاع الزراعى بأكمله فى القارة الإفريقية، علي أن يتم البدء في مخاطبة نقابات الزراعة في دول حوض النيل ونقابات الزراعة في الدول العربية في شمال أفريقيا بالإضافة إلي جيبوتي.

وأوضح خليفة، أن الاتحاد يهدف لدعم عمليات التبادل التجاري بين الدول، والذى تتعهد النقابة بتفعيله كدور ومسئولية رئيسية لها فى برنامجها، ودعم تأسيس مراكز استشارية فى النقابة لتقديم الاستشارات الفنية والتجارية لنقابات الدول الأعضاء.

وشدد نقيب الزراعيين على أن إفريقيا فى حاجة ملحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى، وتشجيع التبادل التجاري بين دول القارة، وتعد الزراعة ثاني أكبر قطاع اقتصادي فى إفريقيا حيث تمثل 25% من الناتج المحلى الإجمالي للقارة و60% من سوق العمل، مؤكدا أنه رغم ذلك فإن أنظمة الزراعة والتجارة تواجه صعوبات في تلبية احتياجات السكان المتزايدة. مشيرا الي ات تحديث القطاع ضروري لنموه والاستفادة من الفرص المتاحة.


اتحاد الزراعيين

اتحاد الزراعيين الافارقة

نقيب الزراعيين

الزراعيين الافارقة

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