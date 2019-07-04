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أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يكشف سرقات تنظيم الحمدين لمقدرات الدوحة

الخميس، 04 يوليه 2019 05:16 م
أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يكشف سرقات تنظيم الحمدين لمقدرات الدوحة فهد بن عبد الله
كتب أحمد عرفة

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كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، عن عملية سرقات تتم فى الدوحة من قبل النظام القطرى، وتُهرب إلى أوروبا.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشحصى على "تويتر": "أنباء مؤكدة أن تنظيم الحمدين الإرهابى يقوم بعمليات نقل من داخل قطر إلى أوروبا شملت خيول نادرة ويخوت سيارات فارهة ومقتنيات ثمينة جدآ".

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "تم تجهيز شقق فاخرة وقصور فى أوروبا على غير العادة"، متابعا: "لدينا قوائم طويلة بعمليات سرقة قامت بها هذه العصابة ونحن نعمل على هذا الملف لمحاكمتهم".

 

 


تميم بن حمد

فهد بن عبد الله ال ثانى

اوروبا

قطر

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