سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

15يوليو.. انعقاد الجمعية العمومية الأولى لصندوق تكافل نقابة الأطباء البيطريين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:46 ص
15يوليو.. انعقاد الجمعية العمومية الأولى لصندوق تكافل نقابة الأطباء البيطريين الدكتور حمدى شاكر مدير صندوق التكافل بنقابة البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن صندوق التكافل الاجتماعى، لنقابة الأطباء البيطريين، دعوته لعقد الجمعية العمومية الأولى للصندوق، فى يوم الإثنين، 15 يوليو الجارى، بدار الحكمة، بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة فى الأول من أبريل 1992، وقرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ الأول من مايو 2019.
 
وقال الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، إن جدول أعمال الجمعية العمومية، يتضمن مناقشة موقف الصندوق المالى الإجمالى، والمشروعات المستقبلية، وما تم من دراسات إكتوارية منذ إنشاء الصندوق، وعرض اللائحة الأساسية للصندوق، بجانب عرض ملاحظات الجهاز المركزى عن السنوات الماضية، والإجراءات والتعديلات التى أجرتها مجالس إدارات الصندوق المتعاقبة، بالإضافة إلى عرض عملية تنظيم دولاب العمل داخل صندوق التكافل.
 
وأكد شاكر، ترحيب مجلس إدارة الصندوق بأعضائه فى هذا الحدث الكبير، والأول من نوعه في تاريخ الصندوق، للنقاش وإبداء الرائ والإطلاع على كل الملفات المتعلقه بالصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء زيارة لكافة المشاركين بالجمعية العمومية، عقب انتهاء فعاليتها إلى مقر النقابة العامة بالقصر العينى، حيث يقع مقر الصندوق الجديد.
 
فيما أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، عضو مجلس إدارة الصندوق، أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الأولى لصندوق التكافل أيضا، الخطة المستقبلية وموازنة الصندوق لعام 2020، والحلول المقترحة، وعرض الدراسة الإكتوارية الخاصة بإنشاء صندوق تكافلى جديد.
 
وأشار الدكتور محمد صدقى دهمش، عضو مجلس النقابة، أمين الصندوق، لنصدوق التكافل للأطباء البيطريين، إلى أن من يحق لهم الحضور هم من سددوا اشتراكاتهم حتى 2018.
 
 

صندوق تكافل البيطريين

صندوق التكافل

نقابة البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين

عمومية صندوق تكافل البيطريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ورشة عمل بنقابة البيطريين لمناقشة المتطلبات الفنية لترخيص معامل التحاليل

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص

عضو بنقابة البيطريين: 160 طبيبا بالشرقية لم يتقاضوا سوى 100 جنيه منذ 7 سنوات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 ص

نقابة البيطريين تطالب بوسائل انتقال مناسبة لأعضائها لتسهيل أداء عملهم

الخميس، 16 مايو 2019 04:00 ص

نقابة البيطريين: لم نسجل وجود إصابة بـ"أنفلونزا الكلاب" بين البشر فى مصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:37 م

لجنة الأدوية بنقابة البيطريين تبحث مشاكل الشركات وإضافات الأعلاف

الأحد، 07 أبريل 2019 08:53 م

نقابة البيطريين: حققنا فائضا بـ 15 مليون جنيه خلال عام 2018 وزيادة بالاحتياطى لـ91 مليونا

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة