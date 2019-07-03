‌تعرف على شروط الالتحاق بثانوى تمريض بمحافظة أسيوط

اسيوط - ضحا صالح

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى بفرع وسط الصعيد شروطا للقبول بالمدارس الثانوية للتمريض بمحافظة أسيوط للعام الدراسى 2019/2020، والذى تقرر فتح باب التقديم فيه بداية من 1 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر وجاءت الشروط كالتالى:

1- أن يكون الحد الأدنى للقبول مجموع 250 درجة.

2- يتم التقديم بمقر إدارة المعهد الفنى للتمريض، بمبنى مستشفى المبرة.

3- مدة الدراسة 5 سنوات.

4-إلا يقل سن الطالبة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى شهر أكتوبر.

5- يتم القبول من داخل مدينة أسيوط ومركز أسيوط.

6- لابد من اجتياز الطالبة امتحان اللغة الإنجليزية بحد ادنى 7 درجات.

7- اجتياز امتحان الإملاء بالحصول على 7 درجات على الأقل من 10.

8 - تجرى الامتحانات الخاصة باللغة الإنجليزية والإملاء يوم 3 أغسطس.

9- حضور الأب والبطاقة الشخصية لتوقيع الإقرارات وفى حالة وفاته يتم إحضار شهادة الوفاة وتقوم الأم بالتوقيع وتكون هى المسئولة عن الطالبة.

10- رسوم الملف فقط 100 جنيه مصرى لا غير ولا تسترد.

11- يكون التكليف بالمواقع الطبية المختلفة بالمحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.

12- إحضار شهادة الميلاد كمبيوتر وشهادة الاعدادية الاصلية وصور منها و8 صور شخصية حديثة.