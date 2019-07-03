سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

‌تعرف على شروط الالتحاق بثانوى تمريض بمحافظة أسيوط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:02 م
‌تعرف على شروط الالتحاق بثانوى تمريض بمحافظة أسيوط اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
اسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى بفرع وسط الصعيد شروطا للقبول بالمدارس الثانوية للتمريض بمحافظة أسيوط للعام الدراسى 2019/2020، والذى تقرر فتح باب التقديم فيه بداية من 1 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر وجاءت الشروط كالتالى:

1- أن يكون الحد الأدنى للقبول مجموع 250 درجة.

2- يتم التقديم بمقر إدارة المعهد الفنى للتمريض، بمبنى مستشفى المبرة.

3- مدة الدراسة 5 سنوات.

4-إلا يقل سن الطالبة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى شهر أكتوبر.

5- يتم القبول من داخل مدينة أسيوط ومركز أسيوط.

6- لابد من اجتياز الطالبة امتحان اللغة الإنجليزية بحد ادنى 7 درجات.

7- اجتياز امتحان الإملاء بالحصول على 7 درجات على الأقل من 10.

8 - تجرى الامتحانات الخاصة باللغة الإنجليزية والإملاء يوم 3 أغسطس.

9- حضور الأب والبطاقة الشخصية لتوقيع الإقرارات وفى حالة وفاته يتم إحضار شهادة الوفاة وتقوم الأم بالتوقيع وتكون هى المسئولة عن الطالبة.

10- رسوم الملف فقط 100 جنيه مصرى لا غير ولا تسترد.

11- يكون التكليف بالمواقع الطبية المختلفة بالمحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.

12- إحضار شهادة الميلاد كمبيوتر وشهادة الاعدادية الاصلية وصور منها و8 صور شخصية حديثة.


اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

تمريض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة أسيوط تستقبل وفدا طلابيا من 5 دول عربية فى إطار برنامج التدريب الصيفى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:48 م

صور.. تباين آراء طلاب الثانوية بالأقصر وأسيوط حول مستوى الجبر والهندسة الفراغية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:05 م

صور.. فاطمة ونعمات قصة كفاح مع الإعاقة والحياة.. الأولى تعانى من التقزم وتعول شقيقتها المصابة بالشلل.. الأخت الصغرى كافحت رغم الظروف الصعبة وحصلت على شهادة محو الأمية.. وتناشد المسئولين النظر إليهما بعين الرأفة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 ص

جامعة أسيوط تعلن عن منح دراسية ببرنامج "نيوتن مشرفة" للمشروعات البحثية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة