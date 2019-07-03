‌تعرف على شروط الالتحاق بثانوى تمريض بمحافظة أسيوط

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى بفرع وسط الصعيد شروطا للقبول بالمدارس الثانوية للتمريض بمحافظة أسيوط للعام الدراسى 2019/2020، والذى تقرر فتح باب التقديم فيه بداية من 1 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر وجاءت الشروط كالتالى:
1- أن يكون الحد الأدنى للقبول مجموع 250 درجة.
2- يتم التقديم بمقر إدارة المعهد الفنى للتمريض، بمبنى مستشفى المبرة.
3- مدة الدراسة 5 سنوات.
4-إلا يقل سن الطالبة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى شهر أكتوبر.
5- يتم القبول من داخل مدينة أسيوط ومركز أسيوط.
6- لابد من اجتياز الطالبة امتحان اللغة الإنجليزية بحد ادنى 7 درجات.
7- اجتياز امتحان الإملاء بالحصول على 7 درجات على الأقل من 10.
8 - تجرى الامتحانات الخاصة باللغة الإنجليزية والإملاء يوم 3 أغسطس.
9- حضور الأب والبطاقة الشخصية لتوقيع الإقرارات وفى حالة وفاته يتم إحضار شهادة الوفاة وتقوم الأم بالتوقيع وتكون هى المسئولة عن الطالبة.
10- رسوم الملف فقط 100 جنيه مصرى لا غير ولا تسترد.
11- يكون التكليف بالمواقع الطبية المختلفة بالمحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.
12- إحضار شهادة الميلاد كمبيوتر وشهادة الاعدادية الاصلية وصور منها و8 صور شخصية حديثة.
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