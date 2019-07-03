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وفاة مسن بريطانى داخل سينما تايلاندية أثناء مشاهدته فيلم رعب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:16 م
وفاة مسن بريطانى داخل سينما تايلاندية أثناء مشاهدته فيلم رعب نقل جثة المسن البريطانى
وكالات

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توفي مسن بريطانى داخل إحدى قاعات السينما فى تايلاند أثناء مشاهدته فيلم الرعب الشهير "أنابيل تعود إلى المنزل".

وكان الرجل البالغ من العمر 77 عاماً، يقضى عطلته فى مدينة باتايا بتايلاند، عندما قرر الذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم.

ولكن بعد انتهاء الفيلم وإضاءة أنوار قاعة العرض، لاحظت السيدة التى كانت تجلس بجوار الرجل أنه قد مات، الأمر الذى أصابها بالصدمة، وصاحت بصوت عال لاستدعاء موظفى السينما الذين اتصلوا بالطوارئ فى الحال. 

وأعلن طبيب الطوارئ وفاة الرجل داخل قاعة السينما، وتم إخراج جثته المغطاة من باب جانبي ونقلها للمستشفى في سيارة إسعاف، وذلك بغرض إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الوفاة.


مسن بريطانى

سينما

تايلاند

وفاة مسن بريطانى

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