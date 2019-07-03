وزارة الحج السعودية تعلن موعد المرحلة الثانية من المسار الإلكترونى لحجاج الداخل

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكترونى لحجاج الداخل، يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكترونى الذى يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وحسب موقع الخليج 365، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط، إن هذه المرحلة خصصت لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوفرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة، إلى أنه حتى يتمكن زائر البوابة الإلكترونية من إتمام الحجز، فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات، مضيفًا أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

وأوضح أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

وأكد الدكتور مشاط، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وتهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكافة البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة، مؤكدًا أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيرًا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.