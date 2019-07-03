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نصف دستة أشرار وراء سرقة الشقق السكنية بالجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:37 م
نصف دستة أشرار وراء سرقة الشقق السكنية بالجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى، مكون من 6 أشخاص، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، فى تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات الشقق السكنية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن التشكيل العصابى، مكون من 6 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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