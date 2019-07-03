ندوات للتوعية بترشيد الكهرباء بالمنازل ومراكز الشباب بالقليوبية (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ندوة لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك تحت عنوان "توعية ونشر ثقافة الترشيد بين المواطنين" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وذلك بقاعة المديرية.

وكانت الندوة بحضور المهندسة شيماء مسعد هادى مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء جنوب الدلتا، فى حضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الذى أكد على أهمية اتباع جميع موظفى الشباب والرياضة سلوك الترشيد فى العمل وأيضا فى المنزل، ودورهم فى توعية المواطنين من الجيران والاقارب والمتردين من الطلائع والشباب، لترسيخ الدور التوعوى لمراكز الشباب فى المجتمع.

وتطرقت ممثل قطاع الطاقة خلال الندوة، إلى عدة نقاط من بينها الترشيد، وأهدافه، كيفية الترشيد، وارشادات لتقليل الاستهلاك، مع توزيع كتيب بكيفية التعرف كم استهلاك الأجهزة فى المنزل على جميع الحاضرين، وجاءت الندوة برعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.