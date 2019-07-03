"مياه سوهاج" تنظم لقاءات توعوية لرواد النقابات لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك

سوهاج - عمرو خلف

قال المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة نظمت لقاءات توعوية لرواد النقابات لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، فى بيان له، إلى أنه تم توعية رواد نقابتى المهندسين والمهن الطبية لتعريفهم بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب وانه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.