مهارات سلوكية وقيادية.. تعرف على اختبارات المتقدمين لشغل 65 وظيفية بالمحليات

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن اختبارات المتقدمين لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تتضمن عدة محاور ومجالات من بينها قياس المهارات السلوكية والقيادية لدى المتقدمين.

وأضاف قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المتقدمين الذين بلغ عددهم 1182 متقدما لشغل هذه الوظائف، سيتم تعينهم بوظائف قيادية "وكيل أول وزارة - وكيل وزارة - مدير عام"، كرؤساء مراكز ومدن وأحياء، ويجرى اختبارهم فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الاختبارات التى بدأت أمس الأول الإثنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الاختبارات تتضمن "المهارات القيادية - المهارات السلوكية - الحاسب الآلى - اللغات - المعلومات والثقافة العامة"، وذلك بعد المقابلة الشخصية التى تمت للمتقدمين على يد لجنة تضم مجموعة من المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة.

وكانت قد شددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.