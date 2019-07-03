مشجع نيجيرى: فخور بزيارتى لمصر.. و"الكفته" من أفضل الأكلات المحببة لقلبى

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال عمر الدين، أحد المشجعين من نيجيريا، أنه جاء لمؤازرة فريقة فى كأس الأمم الأفريقية وفخور بزيارته لمصر ووصفه بالحدث العظيم خاصة أن مص تستضيف 24 منتخب من أفريقيا ومن أقوى الفرق الرياضية ومعهم مشجعينهم الأقوياء.

وأضاف أن التنظيم حيد للغاية والنظام الأمنى بالاستاد وغيرها من الإجراءات لحجز التذاكر فهى سهلة للغاية ولم يواجهون أى مشاكل بشأنها منذ وصولهم إلى مصر.

وأكد أنه فخور بزيارته لمصر التى سيدون ملاحظات إيجابيه على صفحته عنها لتوثيقها خاصة عن الأكلات المصرية منها "الكفته المشوية" وهى من أفضل الأكلات التى تناولها فى مصر حتى الآن وسيحاول تنفيذها فى نيجيريا عندما يعود ويعلمها للسيدات حتى تستمر ذكريات الزيارة لديه.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.