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مسؤول فرنسى: لا أهلا ولا سهلا بحافلات السياح فى قلب باريس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:37 م
مسؤول فرنسى: لا أهلا ولا سهلا بحافلات السياح فى قلب باريس باريس
وكالات

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قال نائب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية إن باريس تعتزم حظر وصول الحافلات السياحية إلى وسط المدينة، لتحفيز الزائرين على المشى أو ركوب الدراجات الهوائية أو استخدام وسائل النقل العام، بهدف التصدى للشكاوى المتعلقة بالمتاعب الناجمة عن السياحة الجماعية.

وقال إيمانويل جريجوار، لصحيفة (لو باريزيان) إن الوضع فى باريس ليس سيئا كما هو الحال فى مدينة البندقية أو برشلونة اللتين تجتذبان أعدادا هائلة من السياح، ولكن الباريسيين يشعرون بالقلق من تدفق الحافلات السياحية.

وأضاف "لم نعد نريد الفوضى الكاملة للحافلات السياحية فى باريس ... لا أهلا ولا سهلا بالحافلات فى قلب المدينة بعد الآن".

وتعج باريس بالعشرات من الحافلات ذات الطابقين التي تنقل السياح بين المعالم الرئيسية، بالإضافة إلى حافلات السياحة الدولية التي تجلب مسافرين في رحلات منخفضة التكلفة من جميع أنحاء أوروبا.

وقال جريجوار إن المدينة تنتظر قانونا جديدا للحد من حركة الحافلات وستخصص ساحات انتظار خارج المدينة حتى لا تدخل الحافلات إلى وسط المدينة.

 

 

 


باريس

إيمانويل جريجوار

السياحة فى فرنسا

فرنسا

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