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مديرية التضامن بقنا تطلق قوافل إعمار وتنمية للقرى الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:20 ص
مديرية التضامن بقنا تطلق قوافل إعمار وتنمية للقرى الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قال حسين الباز وكيل مديرية التضامن بمحافظة قنا، أن الوزارة ستنظم عدة قوافل للقرى الفقيرة، التى تم الإعلان عنها ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأضاف " الباز"، أن القوافل ستشمل عدة جوانب دعم قرى الحاج سلام، والدهسة، وأبو مناع، ونجع عزوز ، والسمطا لحرى، وسمنهود تشمل، "تشغيل الوحدات الصحية - خدمات اجتماعية - إنارة وترميم - مراكز شباب- حضانات - مدارس - رصف"، وتنضيم قافلة عيون ،مؤكداً، أنه سيكون هناك خدمات تنمية الأسرة وتحسين حالة المسكن، توصيل وصلات مياه، وتركيب صرف صحى، وأن القوافل سيتم تنظيمها لضمان حياة كريمة لتلك القرى الفقيرة.
 
 

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