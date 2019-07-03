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محكمة إيطالية تلغى فرض إقامة جبرية على قبطان ألمانية انتهكت حظرا بحريا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:02 ص
محكمة إيطالية تلغى فرض إقامة جبرية على قبطان ألمانية انتهكت حظرا بحريا الشرطة الإيطالية
رويترز

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قالت قاضية إيطالية اليوم الثلاثاء إن الألمانية كارولا راكيتا قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين لم تنتهك القانون باختراق حظر بحرى فى إيطاليا وإنها كانت تقوم بواجبها فى إنقاذ حياة المهاجرين عندما أدخلتهم إلى الميناء بعد إنقاذهم.

 

وأمرت القاضية أليساندرا فيلا بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على الألمانية راكيتا (31 عاما) منذ يوم السبت بسبب عدم إطاعتها لأوامر الجيش الإيطالى ورسوها بالسفينة فى ميناء لامبيدوسا.

 

وكانت راكيتا ستواجه السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا وُجهت إليها اتهامات بتعريض حياة أربعة أفراد شرطة للخطر بعد اصطدامها بزورق تابع للشرطة أثناء رسوها بسفينة الإنقاذ (سي-ووتش) وعلى متنها 41 مهاجرا أفريقيا، لكنها ربما تواجه تهما متفرقة أخرى منها دعم الهجرة غير الشرعية.

 

وقالت القاضية إنه لن يتم توجيه أى تهم إلى القبطان فى واقعة اصطدام السفينة بزورق الدورية.

 

وسارع وزير الخارجية الإيطالى ماتيو سالفينى، الذى قاد حملة لمنع اللاجئين من الوصول إلى الموانئ الإيطالية، إلى التنديد بالحكم.

 

وقال فى بيان "أنا ساخط ومستاء لكننى لن أستسلم"، مضيفا أنه كان يتوقع إجراء أكثر حسما من النظام القضائى الإيطالي، كما تعهد سالفينى بطرد راكيتا من البلاد فى أقرب وقت ممكن.


إيطاليا

حظر

مهاجرين

أفريقيا

سفينة

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