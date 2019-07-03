سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (صور)

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:52 م
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (صور) محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خالص التهانى لأبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية، فى مسابقات الصحافة المدرسية المنوعة للعام الدراسى 2018/2019،متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع إسم أسوان عالياً بمختلف المسابقات والمنافسات الدراسية والتربوية.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة عبدالجليل حسنين الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية قد حصلت على المركز الأول فى مسابقة الإذاعة المدرسية ، فيما حصلت مدرستى بلانة الثانوية المشتركة بنصر النوبة، ومدرسة المحاميد الصناعية المشتركة بإدفو على المركز الثالث، ممثلين للتعليم الثانوى العام والفنى فى نفس المسابقة أيضاً.
 
وأوضح السيد الفيومى،أن مدرسة 25 يناير الإبتدائية حصلت على المركز الأول فى مسابقة الطفولة (المجلة الإلكترونية)، بينما حصلت مدرسة الفندقية المتقدمة خمس سنوات على المركز الثانى ومدرسة أسوان الثانوية بنات على المركز التاسع فى مسابقة المجلة الإلكترونية الشاملة.
 
كما كشف الفيومى، عن فوز مدرسة الرغامة البلد الصناعية بنات بكوم أمبو بالمركز الثانى فى مسابقة المناظرات ، وفوز مدرسة الشهيد مجدى كامل الإعدادية بأسوان بالمركز الثالث مسابقة الحديث الإلكترونى (التليفزيونى) ، لافتاً إلى أن مدرسة 25 يناير الإبتدائية بأسوان ومدرسة إدفو الصناعية بنات، قد حصلا على مركزين متميزين فى مسابقتى الأحاديث الصحفية والتحقيقات الإلكترونية المتميزة.
 
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (1)محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (2)
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية

محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (3)
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية 

محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (4)
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية 

محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (5)
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية

محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (6)
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية
 
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (7)
محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية 

 

 

محافظ اسوان

مسابقات الصحافه المدرسيه

التربيه والتعليم

وزراه التربيه و التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة