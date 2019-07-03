محافظ أسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقات الصحافة المدرسية (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خالص التهانى لأبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية، فى مسابقات الصحافة المدرسية المنوعة للعام الدراسى 2018/2019،متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع إسم أسوان عالياً بمختلف المسابقات والمنافسات الدراسية والتربوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة عبدالجليل حسنين الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية قد حصلت على المركز الأول فى مسابقة الإذاعة المدرسية ، فيما حصلت مدرستى بلانة الثانوية المشتركة بنصر النوبة، ومدرسة المحاميد الصناعية المشتركة بإدفو على المركز الثالث، ممثلين للتعليم الثانوى العام والفنى فى نفس المسابقة أيضاً.

وأوضح السيد الفيومى،أن مدرسة 25 يناير الإبتدائية حصلت على المركز الأول فى مسابقة الطفولة (المجلة الإلكترونية)، بينما حصلت مدرسة الفندقية المتقدمة خمس سنوات على المركز الثانى ومدرسة أسوان الثانوية بنات على المركز التاسع فى مسابقة المجلة الإلكترونية الشاملة.

كما كشف الفيومى، عن فوز مدرسة الرغامة البلد الصناعية بنات بكوم أمبو بالمركز الثانى فى مسابقة المناظرات ، وفوز مدرسة الشهيد مجدى كامل الإعدادية بأسوان بالمركز الثالث مسابقة الحديث الإلكترونى (التليفزيونى) ، لافتاً إلى أن مدرسة 25 يناير الإبتدائية بأسوان ومدرسة إدفو الصناعية بنات، قد حصلا على مركزين متميزين فى مسابقتى الأحاديث الصحفية والتحقيقات الإلكترونية المتميزة.