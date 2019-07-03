فيديو.. فتاة أمريكية تفقد شعرها أثناء تجربة خلال البث المباشر

وكالات الأنباء

فاجأت المدونة الأمريكية لولا فايث، مشاهديها خلال البث المباشر الذى قامت به على تطبيق "إنستجرام، حيث قررت فيث تغيير لون شعرها المصبوغ باللون الأزرق، ولكن كان للصبغة الجديدة تأثير سيئ على جلدة رأسها، حيث إنه وبعد وضعها للصبغة وعندما بدأت فايث بتنظيف شعرها، بقى الشعر على مشطها، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك نقلاً عن موقع "إنسايدر".

ثم فتحت المدونة فمها فى دهشة، وصرخت بصوت عال: "يا إلهي!"، ثم هرعت إلى الحمام، حيث غسلت رأسها مع بقايا الشعر، ثم انقطع البث.

وفي التعليقات، عبّر المشاهدون عن غضبهم بسبب قيام الفتاة بمزج مفتح ومسبل الشعر بآن واحد، الذين أكدوا أن ذلك لا يجب القيام به.