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فى الذكرى السادسة.. ماذا قال اللواء أسامة الصغير عن "أحداث عنف الإرشاد"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:55 م
فى الذكرى السادسة.. ماذا قال اللواء أسامة الصغير عن "أحداث عنف الإرشاد" اللواء أسامة الصغير أثناء شهادته بأحداث الإرشاد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بعد نظر 46 جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، والتى نظرتها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهم، سطرت المحكمة حكمها فى القضية فى 5 ديسمبر 2018، والقاضى بالمؤبد لـ 6 متهمين والبراءة لـ 6 فى القضية، وانقضاء الدعوى لمهدى عاكف لوفاته.

وخلال نظر الجلسات، وبالتحديد فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 5 فبراير 2018، استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة الأسبق، وجاء فى شهادته: "كنت أشغل منصب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إبان الأحداث، الظروف فى البلاد كانت استثنائية، وكانت هناك مظاهرات خرجت فى الشارع للاعتراض على الرئيس السابق محمد مرسى فى إدارته لشئون البلاد، وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالمرصاد وتدعم الرئيس بقوات مسلحة ولا أعنى بذلك أنها قوات تتبع للدولة ولكن كانت شبيهه بالميليشيات للدفاع عن الشرعية كما يقولون".

وتابع: "فى يوم 30 يونيو 2013، كانت هناك تظاهرة كبيرة للتنديد بحكم مرسى والمطالبة بعزله، وتجمع أعداد من المواطنين فى ذات التاريخ أمام مكتب الإرشاد رافضين وجوده فى منطقة المقطم، وقذفوا المقر بـ"الطوب" فرد عليهم المتواجدين داخله بإطلاق الأعيرة فى الهواء مما زاد حفيظة الأهالى، فأصبح الأمر من مجرد صبية تقصف المقر لأعداد غفيرة بمحيط المبنى".

واستكمل: "علمت من الضباط المتواجدين بالقسم بأن من بالداخل أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش على المتواجدين فى الخارج فقتلوا وأصابوا العشرات، وكان عدد القتلى 7 مواطنين والمصابين كانوا حوالى 30 مواطن".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

 


احداث مكتب الارشاد

محمد بديع

جنايات القاهرة

عنف الاخوان

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