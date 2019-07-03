فوز امرأتين بالدعم لشغل مناصب قيادية أوروبية كسر لـ60 عاما من هيمنة الذكور

كتبت رباب فتحى

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على فوز امرأتين بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى، واعتبرت أن فوزهما كسرا لأكثر من 60 سنة من هيمنة الذكور على رأس مؤسسات الكتلة.

وأوضحت أنه بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة ، تلقت وزيرة الدفاع الألمانية ، أورسولا فون دير لين ، دعم رؤساء الدول والحكومات لتحل محل جان كلود يونكر كرئيس للمفوضية فى بروكسل.

ومن ناحية أخرى، ستنتقل كريستين لاجارد ، العضو المنتدب الفرنسي لصندوق النقد الدولي ، إلى فرانكفورت لتتولى منصب ماريو دراجي كأول رئيسة للبنك المركزي الأوروبي بمجرد التوقيع عليها رسميًا من قبل مجموعة منطقة اليورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فون دير لين تبلغ من العمر 60 عامًا ، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة ودرست في كلية لندن للاقتصاد قبل الحصول على شهادة طبية ، هى الآن رئيس المفوضية الأوروبية المعين. وسوف تصبح رسميًا أول رئيسة للإدارة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إذا فازت بدعم غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال دونالد تاسك ، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الأوروبي ، بعد المحادثات: "أنا سعيد حقًا بذلك - بعد كل شيء ، أوروبا امرأة. أعتقد أنه أمر كان يستحق الانتظار لمثل هذه النتيجة. "