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عاطل الجيزة يعترف بترويج الهيروين بالمنيب ويرشد عن مصدر تمويله

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:53 م
عاطل الجيزة يعترف بترويج الهيروين بالمنيب ويرشد عن مصدر تمويله مخدر الهيروين - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، بتخصصه فى ترويج مخدر الهيروين، على عملائه، مضيفا أنه يتخذ من منطقة المنيب مسرحا لممارسة نشاطه، حيث يوزع المخدر على عملائه بالمنطقة.

كما اعترف المتهم "أحمد.ا" 33 سنة، بحيازته لهاتف محمول، لاستخدامه فى التواصل مع عملائه، وأرشد عن هوية مصدر حصوله على المخدر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه، وتم التحفظ على المخدر المضبوط.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل يدعى "أحمد" 33 سنة، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد هشام فتحى، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، من القبض عليه، وبحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

ضبط تاجر هيروين

ضبط تاجر مخدرات

قسم الجيزة

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