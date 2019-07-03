طلبة الثانوية العامة يعبرون عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات

كتب سيد الخلفاوى

أنهى منذ قليل طلبة الثانوية العامة، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، فى آخر أيام امتحانات الثانوية العام.

وعبر طلاب مدرستى الشهيد محمد عبده حسن، الثانوية المشتركة ومدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة، بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عن سعادتهم بمستوى الامتحان وأنه عوض مادة التفاضل التى كانت صعبة، مؤكدين أن امتحان اليوم جاء متوسط ومن المنهج.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".