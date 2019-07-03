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طالبة أسوانية تحصد المركز الأول بقطاع الصعيد فى شهادة الدبلومات الفنية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:44 ص
طالبة أسوانية تحصد المركز الأول بقطاع الصعيد فى شهادة الدبلومات الفنية مدرسة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم أحمد إبراهيم محافظ أسوان، التهانى لأبنائه الطلاب المتفوقين من أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك فى التعليم الصناعى والتجارى والمهنى والفندقى نظام الثلاث والخمس سنوات سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى قطاع سوهاج، والذى شهد حصول الطالبة دينا عبد الله أبو الفضل بمدرسة الحصايا الثانوية التجارية بإدفو على المركز الأول بنسبة 97.9% على مستوى القطاع، وذلك فى دبلوم المدارس التجارية ثلاث سنوات.

 

كما قدم محافظ أسوان تهنئته لأولياء أمور الطلاب والطالبات لجهودهم المتواصلة التى بذلوها ليجنوا ثمار ذلك بتفوق أبنائهم والحصول على المراكز المتقدمة الأولى، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم هؤلاء الطلاب المتفوقين بالدبلومات الفنية خلال الاحتفالية الكبرى التى سيتم تنظيمها لتكريم الطلاب المتميزين فى التربية والتعليم والأزهر وجامعة أسوان، وأيضاً المتميزين من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

 

ومن جانبه أوضح السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن أوائل الدبلومات الفنية فى التعليم الصناعى نظام 5 سنوات تراوحت نسب النجاح للطلاب العشرة الأوائل ما بين 91,7 % إلى 93,8 %، فيما جاءت نسب النجاح للعشرة الأوائل بالتعليم الصناعى نظام الثلاث سنوات ما بين 90,9 % إلى 93,3 %، بينما تراوحت نسب النجاح للعشرة الأوائل بدبلوم تعليم إعداد مهنى نظام الثلاث سنوات ما بين 81 % إلى 82.8 %.

 

وأشار إلى أنه بالنسبة للعشرة الأوائل بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات ما بين 85,8% إلى 92%، ، فى حين جاءت نسب النجاح لأوائل دبلوم المدارس الثانوية الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات ما بين 84,4% إلى 88,1%، وجاءت نسب النجاح لأوائل دبلوم المدارس الثانوية الفندقية المتقدمة نظام الثلاث سنوات (سعاد ماهر الفندقية ونصر النوبة الفندقية المحولة) ما بين 75,3% إلى 81,7%.

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طالبه تحصد المركز الاول (10)
طالبه تحصد المركز الاول (10)

 

طالبه تحصد المركز الاول (11)
طالبه تحصد المركز الاول (11)

 

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طالبه تحصد المركز الاول (12)

 

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طالبه تحصد المركز الاول (13)

 


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