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طالبات الثانوية العامة يحتفلن بانتهاء الامتحانات بالزغاريد والبالونات.. صور

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:48 ص
طالبات الثانوية العامة يحتفلن بانتهاء الامتحانات بالزغاريد والبالونات.. صور طالبات الثانوية العامة تحتفل بإنتهاء الامتحانات
كتب سيد الخلفاوى

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شهد محيط مدارس الثانوية العامة احتفالات الطلبة بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة، وذلك عقب خروجهم من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، منذ قليل.
 
 
واحتفل عدد من طالبات الثانوية العامة، بإطلاق البلالين أمام أبواب مدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة بالجيزة، كما أطلقوا الزغاريد احتفالا بانتهاء الامتحانات، كما التقطوا الصور بطريقة السيلفى أمام المدارس.
 
 
وعبرت إحدى الطالبات عن سعادتها بانتهاء الامتحانات، مؤكدة أن عدد من زملائها فى شعبة أدبى حضروا اليوم للاحتفال معها وأحضروا البالونات والألعاب للتعبير عن سعادتهن بانتهاء الامتحانات.
 
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
ثانويه عامه (5)
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
ثانويه عامه (2)
 
الثانوية العامة ، امتحانات الثانوية العامة 2019، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019، ة للثانوية العامة، تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية، امتحان مادة الجبر للثانوية العامة
 
 
 طلبة مدرستى الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة، و منشأة القناطر الإعدادية،   بمنشأة القناطر فى الجيزة، عن سعادتهم بالإمتحان مؤكدين أنه جاء فى متناول الطالب المتوسط، بالإضافة إلى سعادتهم بانتهاء الإمتحانات.
واحتفل الطلبة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث التقطوا صور تذكارية "سيلفى"، احتفالا بانتهاء الامتحانات
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
ثانويه عامه (3)
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
ثانويه عامه (1)
 

 
ثانويه عامه (4)
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة

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