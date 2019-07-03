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ضبط 1054 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بالقليوبية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:46 م
ضبط 1054 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بالقليوبية حمله مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1054مخالفة مرورية.
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1054 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 101 مخالفة انتظار خاطئ، و95 حالة تصالح فورى، وسحب 27  دراجة نارية وحجز 13 دراجة، وتحصيل مبلغ  14250جنيها.
 
كما نفذ رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 18 رخصة، و11 حالة تصالح وتحصيل 3200 جنيه غرامة.

مرور

امن القليوبية

انتظار خاطئ

اللواء رضا طبلية

رخص

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