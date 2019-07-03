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ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جرام هيروين قبل ترويجها بالشرقية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:53 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جرام هيروين قبل ترويجها بالشرقية هيروين - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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ألقى ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم، القبض على عاطلين بحوزتهما 750 جرام هيروين، بقصد الإتجار، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

 

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذان من مدينة العاشر من رمضان، مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

 

وتم ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما  750جراما لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما.


الشرقية

العاشر من رمضان

هيروين

امن الشرقية

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