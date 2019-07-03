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ضبط طالب ثانوى عام يتحدث عبر الهاتف داخل دورة مياه بلجنة فى المنصورة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:50 م
ضبط طالب ثانوى عام يتحدث عبر الهاتف داخل دورة مياه بلجنة فى المنصورة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن مراقبو لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال سليم التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، من ضبط طالب بالثانوية العامة أثناء التحدث بتليفون محمول داخل دورة المياه خلال أداء الامتحان.

وتمكن المراقبون من ضبط الطالب "أحمد م ف"، أثناء التحدث مع شخص آخر فى التليفون المحمول داخل دورة المياه، وتم التحفظ على التليفون وتحرير محضر من قبل مسئول الشئون القانونية، وتبين أن الطالب طلب الذهاب لدورة المياه، وأثناء تواجده بالداخل قام بالتحدث مع أحد الأشخاص للاستفسار عن إجابات لبعض الأسئلة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة

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