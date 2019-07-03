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ضبط أجهزة كهربائية ومفروشات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:56 م
ضبط أجهزة كهربائية ومفروشات مجهولة المصدر بالإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية مكبرة، لضبط الأسواق ومنع حالات الغش واستغلال المواطن، بناءً على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بضبط الأسواق و حماية المستهلك من الغش التجارى.
 
وقد قامت إدارة التجارة الداخلية، بتعليمات من  محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بحملة مكبرة و أسفرت عن ضبط  وحيازة وعرض سلع و أجهزة كهربائية ومفروشات مجهولة المصدر، غير مدون عليها بيانات ، حيث تم ضبط عدد 30 مروحة ، 70 غلاية كهربائية ، 10 أطقم حلل ، 150 طقم ملاية مطرزة الطقم 5 قطع، 15 مفرش سرير.
 
كما تم ضبط كميات من زيت الفرامل غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية (غش تجارى)، وحيازة وعرض و تعبئة أرز غير مطابق للمواصفات القياسية (غش تجارى) ،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
 

اخبار الاسكندرية

تموين الاسكندرية

اجهزة كهربائية

التموين

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