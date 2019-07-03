ضبط أجهزة كهربائية ومفروشات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية مكبرة، لضبط الأسواق ومنع حالات الغش واستغلال المواطن، بناءً على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بضبط الأسواق و حماية المستهلك من الغش التجارى.

وقد قامت إدارة التجارة الداخلية، بتعليمات من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بحملة مكبرة و أسفرت عن ضبط وحيازة وعرض سلع و أجهزة كهربائية ومفروشات مجهولة المصدر، غير مدون عليها بيانات ، حيث تم ضبط عدد 30 مروحة ، 70 غلاية كهربائية ، 10 أطقم حلل ، 150 طقم ملاية مطرزة الطقم 5 قطع، 15 مفرش سرير.

كما تم ضبط كميات من زيت الفرامل غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية (غش تجارى)، وحيازة وعرض و تعبئة أرز غير مطابق للمواصفات القياسية (غش تجارى) ،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.