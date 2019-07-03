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صور.. نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بـ6 ملايين جنيه بمنحة ألمانية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:20 م
صور.. نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بـ6 ملايين جنيه بمنحة ألمانية نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة
أسيوط – ضحا صالح

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افتتح نائب محافظ أسيوط المهندس عمرو عبدالعال نائباً عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ مدرسة كوم الدباينة للتعليم الأساسي بمركز منفلوط ضمن برنامج دعم جودة التعليم (QESP) الممول من الحكومه الألمانية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة اجمالية 6 مليون و200 ألف جنيه كمنحه من بنك التعمير الألماني.
 
رافقه خلال الإفتتاح اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية ووفد من السفارة الألمانية يتكون من (اوري جيلين رئيس التعاون الانمائي الألماني في مصر،وسباستيان وايلد نائي رئيس التعاون الانمائي الألمانيفي مصر،كلاوس كرامر رئيس قسم الشرق الأدني والشرق الأوسط وشمال افريقيا ، منيل سريب مسئولة مكتب الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال افريقيا) فضلاً عن ايزابيل هوفمان مدير المشروع مكتب  KFW في القاهرة،وادهم خطابي منسق المشروع.
 
كما حضر الافتتاح المهندس محمد فرغلي مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الصعيد ، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ، والمهندس جمال سيد نائب مدير عام منطقة أسيوط والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع التنفيذ بقطاع منفلوط ومحمد عبدالمحسن أحمد مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم أسيوط،وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم،ومحمد شوقي مدير إدارة منفلوط التعليمية ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط.
 
وتفقد النائب والوفد الألماني أجنحة وفصول المدرسة التي تتكون من 11 فصل دراسي وتخدم ما يقرب من 440 طالب وطالبة بالإضافة إلى غرف للمعلمين وصالة متعددة الأغراض ومعامل وغرفة للحاسب الآلي وآخرى للمجالات ودورات مياه للبنين والبنات وغرف للإدارة فضلاً عن تركيب أسقف عازلة للصوت لأول مرة في أسيوط لتوفير الهدوء اللازم داخل الفصول لزيادة استيعاب التلاميذ لدروسهم وعدم تشتييت انتباههم بأى ضوضاء خارجية بالإضافة إلى ألعاب خشبية للترفيه من مراجيح وغيرها.
 
وقال نائب المحافظ إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير التعليم بكافة أركانه ومن بينها إنشاء وإحلال وتجديد المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول بها تحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 داعياً إلى مزيد من التعاون والدعم وإنشاء المدارس بقرى المحافظة مشيداً بتجربة عازل الصوت في الفصول الدراسية واستغلال الممرات بين الطرقات الاستغلال الأمثل بإنشاء مقاعد من الرخام للتلاميذ للجلوس عليها فضلاً عن أحواض للزهور داخل فناء المدرسة بمساحات مناسبة بالإضافة إلى استخدام خامات الطبيعه كالاشجار لإنشاء ألعاب بسيطة من أغصانها للترفيه عن تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مشيراً إلى تقديم المحافظة وأجهزتها التنفيذية وعلى رأسها اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط كافة سبل التعاون والدعم الممكنة لإنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في المواعيد المحددة لها.
 
نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (1)
نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (3)
نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (6)
نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (15)
نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (16)
 مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (17)
مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (18)
 مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط

نائب محافظ أسيوط يفتتح مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه منحة ألمانية (19)
مدرسة بكوم الدباينة بمركز منفلوط بتكلفة 6 مليون جنيه

 


وفد ألمانى

مدارس جديدة

جودة التعليم

منفلوط

محافظ اسيوط

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