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صور.. مدير رمد بورسعيد: إجراء أول عملية لترقيع قرنية على نفقة التأمين الصحى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:06 م
صور.. مدير رمد بورسعيد: إجراء أول عملية لترقيع قرنية على نفقة التأمين الصحى
بورسعيد - محمد فرج

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قال الدكتور حسام حسين مدير مستشفى الرمد التخصصى خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه لأول مرة فى بورسعيد تجرى أول عملية جراحية لترقيع قرنية بالعين اليسرى للسيدة آمال محمود جاد 50 سنة على نفقة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث كانت تعانى من سحابة معتمة أدت إلى فقدانها الرؤية على مدار 5 سنوات .

 

وأضاف الدكتور حسام، أن مثل هذه العمليات كانت لا تجرى بالمحافظة وكانت المرضى تتكبد مشقة السفر لإجراء هذه الجراحات الدقيقة، الأمر الذى وفرته المنظومة الجديدة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

ومن جانبها، أكدت شقيقة آمال جاد التى تجرى أول عملية جراحية لترقيع قرنية بمحافظة بورسعيد وعلى نفقة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لـ"اليوم السابع" أن المنظومة الجديد أتاحت لشقيقاتها إجراء العملية من خلال المنظومة الجديدة بدون نفقات أو أعباء مادية تثقل كاهل المرضى البسطاء المنتفعين.

إجراء-أول-عملية-لترقيع-قرنية-على-نفقة-التأمين-الصحى-(1)
 
إجراء-أول-عملية-لترقيع-قرنية-على-نفقة-التأمين-الصحى-(2)
 

التامين الصحى الشامل

مستشفى الرمد

عملية ترقيع قرنية

علاج على نفقة التأمين

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