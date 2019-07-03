صور.. تدهور أقدم محطات سكة حديد بالمنوفية.. والمسئولين: ضمن خطة التطوير

المنوفية _محمد فتحى

تعد محطة السكة الحديد بقرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من أقدم محطات السكة الحديد على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها تشهد حالة من الإهمال الكبير سواء كان فى الرصف أو باقى المحطة.

ويقول أحمد قاسم محامى ومن أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محطة القطار بالقرية تعد من أقدم المحطات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وتخدم أكثر 6 قرى قريبه منها وهى سدود ، دمليج،بهواش ،فيشا،كفر فيشا،مخالى،حيث يقوم يوميا لايقل 2000 شخص باستقلال القطار سواء كان المتوجه إلى القاهرة ،أو المتوجه إلى خط طنطا .



ويضيف قاسم محطة السكة الحديد التى أنشئت منذ ما يقرب من 70 عاما لم يتم تطويرها نهائيا، فالرصيف حتى الآن مازال ترابيا، وأماكن إنتظار الركاب لايصلح نهائيا سواء كان فى فصل الصيف أو الشتاء حيث لا يوجد سور تندات قديمة جدا وغير صالحة، بالرغم من أنها كائنة وسط الزراعات فلابد من توفير الإنارة والحرس لحماية الركاب الذين يستقلون القطارات ليلا للذهاب إلى عملهم.



ويشير أحمد السيد موظف ومن أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى الهيئة العامة للسكك الحديد ووزارة النقل للتطوير المحطة ،كما يحدث فى المحطات الأخرى الصغيرة،مثل محطة كفر السنابسة وغيرها من المحطات ولكن دون جدوى نهائيا.



ويؤكد أن محطة كمشوش تعد من أهم المحطات على مستوى المركز لأنها تخدم العديد من القرى المجاورة والذى تعدى وسيلة القطار لهم هى الوسيلة الأساسية للذهاب إلى عملهم ،حيث يختبئ الأهالى عند إنتظار القطار سواء كان فى فصل الصيف أو الشتاء تحت الأشجار لعدم تجديد التندات بالمحطة .



ويضيف تلقينا أكثر من وعد بعدد من النواب الذين ترشحو عن الدائرة التى تتبع لها القرية بتطوير المحطة ولكن كلها وعود زائفة وقت الترشح فقط وبعدها يبقى الحال مثل ماهو والجديد.



ويشير عبد الستار البربرى من أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محطة كمشوش تشهد إهمال كبير حيث لم يحدث تطوير فى المبانى ولو حتى المزلقان مثل باقى المحطات الأخرى.



وطالب أهالى قرية كمشوش والقرى المجاورة لها بمركز منوف بمحافظة المنوفية، الحكومة ،بزيارة المحطة التى تشهد إهمال كبير والعمل على تطويرها نسبيا مثل باقى المحطات .



ويقول المهندس نصر عبد العزيز رئيس وسط قطاع الدلتا لهيئة سكك حديد مصر أن تطوير المحطات يبدأ تدريجيا ويحتاج وقت طويلا ،حيث أن عدد المحطات 700 محطة على مستوى الجمهورية بأكملها وتم تطوير مايقرب من ثلث المحطات على مستوى الجمهورية.

وأكد أن عدد المحطات على مستوى وسط الدلتا والتى تضم محافظات المنوفية ،الغربية ، الشرقية ،الدقهلية ،180 محطة جارى العمل فى مايقرب من 50 محطة لتطويرها وقد تم الانتهاء من عدد كبير من العمل فى المحطات التى يتم تطويرها ومنها محطة الباجور .

وأضاف أن محطة كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، موجودة بخطة المحطات التى يتم تطويرها .















