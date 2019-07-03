صور.. تباين آراء طلاب الثانوية بالأقصر وأسيوط حول مستوى الجبر والهندسة الفراغية

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية بمحافظة الأقصر، حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث عبر عدد من الطلاب سعادتهم بمستوى المادة التى تفرق بين الطالب المميز والطالب العادى، فيما عبر آخرون عن صعوبة الامتحان وأسئلة الاختيار من متعدد التى جاءت فى مستوى الطالب المتميز وليس الطالب المتوسط.

ويقول الطالب أحمد على بمدرسة الأقصر الثانوية بنين، أن الامتحان جاء أغلبه فى مستوى الطالب المتوسط، وأجاب على تلك الأسئلة الجميع من الطلاب ولكن توجد أسئلة معينة تفرق بين الطالب ذوى المستوى المتميز والمتفوق وبين الطالب العادى، فيما قالت الطالبة أسماء سيد بمدرسة إسنا الثانوية بنات، أن الامتحان صعب للغاية لوجود أكثر من سؤال بمستوى صعب للغاية ولكنها أجابت عليها قدر المستطاع، وعبرت عن حزنها من مستوى المادة التى كانوا يتمنوا أن تكون حسن الختام بالحصول على الدرجات النهائية فيها.

وفى نفس السياق صرح الشناوى عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه لم ترصد غرفة العمليات أية شكاوى خلال وقت الامتحان، حيث وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة صباحاً صناديق أوراق مادة الامتحان الأسئلة والإجابة، مضيفاً أنه تم تجهيز 21 لجنة سير امتحان على مستوى المحافظة ليؤدى 6489 طالب امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ويضيف وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على لجان السير للتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحلة للطلاب، وكذلك متابعة الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإستقبال المسؤولين عن لجان سير الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، لتعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع أعمال الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

أما فى محافظة أسيوط، فسادت حالة من الغستياء بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط " علمى رياضة" بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدين وجود سؤال من خارج الكتاب المدرسى، وطول الامتحان وضيق الوقت.

وأكد الطلاب أحمد ياسر، وعمر محمد، وإياد محمود عبدالمعطى، وعبدالرحمن محمد ابراهيم بلجان مدرسة اسماعيل قبانى على صعوبة الامتحان، وضيق الوقت وخاصة سؤال نتيجة المحدد صفر، والمستقيمان متخالفان، وسؤال الاومجا غير مقرر علينا، وطالبوا بإعادة توزيع الدرجات على تلك الاسئلة الصعبة.

هذا ولم تتلقى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم، من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير، مقسمة على 4 قطاعات كالتالى، 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.