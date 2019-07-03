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صور.. العالم يشاهد الكسوف الكلى لأمريكا الجنوبية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:05 ص
صور.. العالم يشاهد الكسوف الكلى لأمريكا الجنوبية الكسوف الكلى للشمس
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

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شهدت الكرة الأرضية الثلاثاء، كسوف كلى للشمس فى أجزاء من جنوب المحيط الهادي ووسط تشيلي ووسط الأرجنتين، في حين شوهدت بشكل جزئى فقط فى معظم جنوب المحيط الهادى وفى الإكوادور والبرازيل وأروجواي وباراجواى، ويأتى هذا الحدث ليدوم 4 دقائق و33 ثانية بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بعد عامين تقريبا من الكسوف الكلى السابق والذى وقع فى أغسطس 2017، عندما تمكن الملايين فى الولايات المتحدة من متابعة هذه الظاهرة المذهلة بشكل مباشر، والتى وصفت بأنها "الكسوف الأمريكى العظيم".

الكسوف الكلى (2)
الكسوف الكلى 

 

ولم يكن الكسوف الكلى للشمس مرئيا فى أى مكان من نصف الكرة الشمالى، بينما شهدت تشيلى والأرجنتين، هذه الظاهرة بشكل واضح، ولذلك أطلق عليه اسم "الكسوف الكلى لأمريكا الجنوبية".

الكسوف الكلى (3)
الكسوف الكلى 

 

وينتج الكسوف عند مرور القمر بين الأرض والشمس، ما يحجب الشمس عن أنظار سكان كوكبنا، حيث يغطى قرص القمر بالكامل كرة الشمس فى السماء، فيما يعرف بالكسوف الكلى للشمس، إلا إذا ظهر جزء من الشمس، فعندها تعرف الظاهرة باسم الكسوف الجزئي.

 

الأطفال يشاهدون الظاهرة فى بوليفيا
الأطفال يشاهدون الظاهرة فى بوليفيا

 

الكسوف الكلى (1)
الكسوف الكلى 

 

الكسوف الكلى (4)
الكسوف الكلى 

 

الكسوف الكلى (5)
الكسوف الكلى 

 

الكسوف الكلى (6)
الكسوف الكلى 

 

الكسوف الكلى (7)
الكسوف الكلى 

 

الكسوف الكلى (8)
الكسوف الكلى

 

الكسوف الكلى
الكسوف الكلى

 

متابعة الكسوف الكلى
متابعة الكسوف الكلى

 

متابعة الكسوف
متابعة الكسوف

 

مشاهدة الظاهرة فى بوليفيا
مشاهدة الظاهرة فى بوليفيا

 

مواطنون يشاهدون الكسوف الكلى فى بوليفيا
مواطنون يشاهدون الكسوف الكلى فى بوليفيا

 


الكسوف الكلى

تشيلى

بوليفيا

الفلك

كسوف

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