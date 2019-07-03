صور.. أصحاب العقارات بالأقصر يبدأون طلاء واجهات المنازل بـ"البيج الفاتح"

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق أصحاب العقارات الواقعة على الطرق الرئيسية بمحافظة الأقصر، فى طلاء واجهات مبانيهم باللون البيج الفاتح، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلاء الواجهات الخارجية للعقارات وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.

وقام أصحاب العقارات بالفعل في طلاء واجهات عقاراتهم بمنطقة حي وسط بشارع صلاح سالم القبلى والبحري وشارع الحصرية، وذلك بعد تحرير بعض الإنذارات للممتنعين والمخالفين من قبل أيمن حسين رئيس الحى، حيث تم إنتهاء فترة السماح بعد إعتمادها من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، والذي يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل، وعدم منح شهادة صلاحية المبانى إلا بعد الطلاء وقطع المرافق عن الممتنعين، موضحاً أن هذا القرار لم يشمل المبانى والمنازل الجديدة فقط ولكن تضمن كذلك واجهات المبانى والمنازل القديمة وتطويرها لتظهر كلوحات فنية، ومن يخالف ذلك سيتم قطع المرافق العامة عن المنزل المخالف حتى يتم توفيق أوضاعه، بهدف تغيير التشوه البصرى بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية التابعة لمجلس مدينة الأقصر.