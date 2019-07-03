سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة لبنانية: عرض فرنسى لفتح "خط ائتمان" لتزويد الجيش اللبنانى بمعدات حديثة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:19 ص
صحيفة لبنانية: عرض فرنسى لفتح "خط ائتمان" لتزويد الجيش اللبنانى بمعدات حديثة الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى حملت عرضا للحكومة اللبنانية بفتح خط ائتمان جديد لصالح لبنان من أجل تزويد الجيش اللبنانى بمعدات فرنسية حديثة.

وأشارت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن وفدا عسكريا من القوات المسلحة اللبنانية سيتوجه فى وقت لاحق إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة هذا الموضوع، خصوصا وأن فرنسا سبق لها أن فتحت فى تسعينيات القرن الماضي، مثل هذه الخطوط الائتمانية، قبل أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم معدات مجانا إلى الجيش اللبناني.

وكانت الوزيرة الفرنسية - التى تقوم بزيارة رسمية إلى لبنان تستغرق يومين - قد التقت أمس الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جرى بحث التعاون فى المجالات العسكرية بين البلدين.

وعُقد فى شهر مارس من العام الماضى مؤتمر (روما 2) فى العاصمة الإيطالية بهدف تعزيز ودعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية وفى مقدمتها جهاز قوى الأمن الداخلي، بمشاركة من 41 دولة ومنظمة دولية.

وأسفر المؤتمر عن مساعدات عسكرية لصالح الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، تعهدت بها فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب نحو 50 مليون يورو إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي، تخصص لشراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات والتدريب العسكرى.

 


الجيش اللبنانى

لبنان

فرنسا

وزيره الدفاع الفرنسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قائد الجيش اللبنانى يبحث ووزيرة الدفاع الفرنسية التعاون العسكرى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:02 م

قائد الجيش اللبنانى: التدريب يجعلنا على قدر التطلعات فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:14 م

الجيش اللبنانى: ضبط متهمين شاركا فى الاشتباكات المسلحة بالجبل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:39 م

الجيش اللبنانى ينفذ مداهمات فى الجبل لضبط مطلقى النار على أحد الوزراء

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:09 ص

قائد الجيش اللبنانى: القوات المسلحة ستبقى الملاذ الآمن لحفظ الأمن والاستقرار

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة