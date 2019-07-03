شخص يحاول التخلص من قاتل شقيقه بـ"جاكوش" أخذا بالثأر أمام محكمة شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شرع فنى صيانة، اليوم الأربعاء، فى قتل عامل بالتعدى عليه بمطرقة حديدية أمام محكمة شبرا الخيمة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة ومصاب أمام محكمة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم أحمد عصر.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد ع س" 54 سنة مزارع ومقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية السابق اتهامه فى 2 قضية "سلاح – قتل" مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 36363 لسنة 2017م جنايات مركز القناطر الخيرية "قتل"، بالسجن المؤبد مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمى للعلاج، وطرف ثان "أدهم ع س" 40 سنة فنى صيانة مصاعد ومقيم جزيرة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية السابق اتهامه فى جناية مخدرات ضبط بحوزته "مطرقة حديدية".

وبمناقشة المتهم المضبوط قرر أنه حال حضوره للمحكمة لمتابعة جلسة أحد أقاربه المضبوط بمعرفة مركز شرطة قليوب، فوجئ بالمصاب أمامه فقام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام الآلة المضبوطة حوزته نظراً لوجود خلافات سابقه بينهم لقيام المصاب وأقاربه بالتعدى عليهم من قبل ووفاة شقيقه على أثر تلك المشاجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 39363 لسنة 2017م جنايات مركز القناطر الخيرية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13229 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م.



