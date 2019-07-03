سياسى يونانى يدعو لزرع ألغام على الحدود لردع المهاجرين

كتبت: إنجى مجدى

جدد كيرياكوس فيلوبولوس، السياسى اليونانى الصاعد حديثا، تصريحاته بشأن بناء جداراً لحماية بلاده من المهاجرين، غير أنه أضاف فى تعليقات جديدة أنه سيزرع ألغاماً بطول الجدار.

وبحسب شبكة يورونيوز، الأربعاء، أكد فيلوبولوس أنه سيدعو إلى استفتاء عام من أجل تصويت الشعب اليونانى على "إنزال عقوبة الإعدام بتجار المخدرات ومهربى البشر و"البيدوفيل" الذين يشتهون الأطفال جنسيا.

فيلوبولوس، هو مؤسس حزب الحل اليونانى الجديد الذى فاز بمقعد فى بروكسيل فى انتخابات مايو الماضى، وهو يعمل كمقدّم برامج. وكان الإعلام اليوناني قد سلّط الضوء على السياسى الصاعد (53 عاماً) بعد انتخابات البرلمان الأوروبي حيث فاز حزبه بنحو 4.5 من أصوات اليونانيين، ما جعله يؤمن مقعداً لنفسه فى ستراسبورج.

وفى مايو الماضى، أدلى السياسى اليونانى بتعليقات مشابهة، حيث دعا لبناء جدار على الحدود مع تركيا وأعرب عن دعمه لـ "منطقة مشددة جوية" على طول نهر إفروس، الحدود الطبيعية مع تركيا وبلغاريا. وقال فيلوبولوس فى مقابلة على قناة سكاى التلفزيونية فى أثينا: "باكستان أو المواطن الأفغانى الذى يتسلل إلى اليونان ليس لاجئا. إنه متسلل غير شرعى وأريد إقامة جدار بطول 6 أمتار على طول النهر لمنعه من الدخول".

وأثنى على فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجر وأحد القوميين البارزين فى أوروبا، متجاهلاً المخاوف الغربية المتزايدة بشأن علاقاته الوثيقة مع روسيا، بحسب قول التايمز. وقال الزعيم اليونانى فى المقابلة: "أنا أؤيد أوربان وأنا أيضاً أريد أوروبا مسيحية"، وأضاف: "لا يهمنى ما إذا كان خطابى يعتبر أكثر تطرفًا من الفجر الذهبى"، فى إشارة إلى الحزب النازى الجديد اليونانى.

وتابع: "لكن تماماً مثل أوربان و(ماتيو) سالفينى الإيطالى، أود حماية بلدى. لقد أفلست اليونان، وبدلاً من أن نطعم أنفسنا، فإننا نميل إلى تلبية احتياجات هؤلاء المتسللين".

وتقول يورونيوز إنه على الرغم من أن خصوم فيلوبولوس السياسيون يصفونه بالمتطرف إلا أن خطابه يلاقى صدى واسعاً فى الشارع اليوناني، حيث تشير استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أنه قد يحصد بين 2.5 و3.5% من أصوات اليونانيين ما يعنى أنه سيؤمن لحزبه نحو عشرة مقاعد فى البرلمان إذ تشهد اليونان إجراء الانتخابات البرلمانية، الأحد المقبل.