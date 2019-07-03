رئيس جامعة أسوان: دورات صيفية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الجامعات برامج و تدريبات لطلابها لتعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية وصقل مهارتهم وتأهيلهم لسوق العمل وخاصة في فترة الصيف، حيث تقوم عدة كليات بجامعة أسوان بتقديم برامج تدريب صيفية علاوة على الندوات والدورات الثقافية والتوعوية لطلاب جامعة أسوان تحت عنوان "ريادة الأعمال والابتكار ."

كما ينفذ مركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى جامعة أسوان دورات تدريبية عن أساسيات النظم الجغرافية للطلاب والخريجين.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، على أهمية الدورات التوعوية لجميع طلاب كليات الجامعة التى تأتى فى إطار صقل مواهب الطلاب والعمل على تشجيعهم فى ريادة الأعمال والابتكار مما يساعد على تأهيل طلاب جامعة أسوان لسوق العمل والمشاركة بمعهد إعداد القاده بحلوان.

وأضاف الدكتور محمد أبو الليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إنطلاق التدريب الصيفى السنوى لطلاب الكلية يهدف لتعزيز قدرات الطلاب التعليمية والعملية والمعرفية والاتصال مع المجتمع الخارجى لإثقال الطلاب بمتطلبات سوق العمل ويشمل التدريب الصيفى المستوى الثانى والثالث لكافة البرامج الدراسية الثمانية بالكلية الزراعة، وسيتم التدريب إما داخليا بمقر الكلية بصحاري أو تدريب خارجي بالمزارع مثل مزرعة العباسي بأسوان أو المراكز البحثية أو المستشفيات أو هيئة المصل واللقاح.

كما أكد الدكتور ياسر عبد الحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان لـ" اليوم السابع"، أن الكلية تبدأ نشاطها الصيفى لجميع الفرق بدءاً من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور السيد عويس مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى جامعة أسوان، أن المركز نظم دورة لمساعدة الطلاب فى إعداد مشروعات التخرج وذلك بمشاركة 40 طالب وطالبة، وسوف ينظم المركز دورة جديدة فى النظم الجغرافية خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف الدكتور السيد عويس، أن نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد أصبحت من أهم الوسائل التى تستخدم فى دعم اتخاذ القرار فى مختلف وزارات الدولة وهى واحدة من أهم وسائل التخطيط والتنمية، مشيراً إلى أن المركز يسعى لنشر الوعى الثقافي لنظم المعلومات الجغرافية واستخدام خرائط المعلومات الجغرافية للجميع وليس للمتخصصين فقط حيث تستخدم هذه النظم فى إنجاز البنية التحتية والاكتشافات البترولية وتحديد مواقع أبار المياه والمياه والثروة السمكية ورصد وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية .